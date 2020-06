Speelplein breidt uit met tienerwerking en gebruikt jeugdhuis Reflex als uitvalsbasis: “Jongeren kunnen er samen activiteiten plannen of gewoon dagje chillen” Frank Eeckhout

09 juni 2020

15u06 0 Sint-Lievens-Houtem Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem wordt deze zomer de uitvalsbasis voor de tienerwerking van Speelplein De Ravotter. “Deze plek is de perfecte hub waar jongeren samen activiteiten kunnen plannen of gewoon een dag luilekker kunnen chillen”, zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).

Na maanden lang thuis zitten, gaan we een bijzondere zomer tegemoet. Daarom breidt Speelplein De Ravotter haar werking uit voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar. “Ook die leeftijdscategorie willen we een geweldige zomer bezorgen”, steekt schepen Tim De Knyf van wal. “Als uitvalsbasis opteren we voor Jeugdhuis Reflex op de binnenkoer van CC De Fabriek. Van daaruit duiken we dagelijks samen het avontuur in met geplande activiteiten door onze animatoren, door in te gaan op ideeën van de jongeren zelf en met aanvullingen van fantastische workshops van een externe organisatie. Willen de jongeren eens een dagje gewoon chillen in het jeugdhuis, dan kan dat ook. De jeugddienst staat te popelen om dit nieuwe project in goede banen te leiden en kiest ervoor om enkel ervaren animatoren, ouder dan 18 jaar, in te zetten bij de tienerwerking.”

Speelplein De Ravotter is er voor kinderen vanaf 4 jaar. “Er wordt gewerkt met drie bubbels. Kinderen van 4 tot en met 7 jaar krijgen onderdak in de gemeenteschool in Zonnegem. Kinderen tussen 8 en 12 jaar huizen in de gemeenteschool in Vlierzele en de tiernerwerking zit in het jeugdhuis. Omdat het speelplein voor iedereen toegankelijk is, voorzien we ook een werking voor kinderen met zorgnoden. Hiervoor nemen ouders best op voorhand contact op met de jeugddienst. Ouders met peuters kunnen tijdens de zomervakantie terecht in kinderopvang Ferm. “Een gemotiveerde begeleidingsploeg van vier vaste medewerkers en een negental jobstudenten zorgt voor een geanimeerde zomer voor de kleinsten uit onze gemeente", belooft schepen De Knyf.

Sportkampen gaan door

Daarnaast zijn er ook nog de sportkampen. Even dreigde corona hier roet in het eten te gooien, maar de sportdienst verzekert nu dat alle sportkampen doorgaan. “Door de coronamaatregelen zetten we hier extra begeleiders in. Wie zich geroepen voelt om als vrijwilliger mee te helpen, mag zich aanmelden bij de sportdienst. Zij kunnen rekenen op een vrijwilligersvergoeding. Ook hier werken we in drie bubbels om alles veilig te laten verlopen”, vult schepen van Sport Jo Vermeulen (NH) aan.

Info over de speelpleinwerking is te krijgen via mail naar jeugddienst@sint-lievens-houtem.be. Voor de kinderopvang kan je informatie opvragen via BKO.sintlievenshoutem@samenferm.be.