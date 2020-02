Solva voert onderhandelingen met projectontwikkelaar over aanleg golfterrein Frank Eeckhout

26 februari 2020

19u14 0 Sint-Lievens-Houtem Solva voert momenteel onderhandelingen met een projectontwikkelaar over de aanleg van de golfterrein. Dat golfterrein moet op de voormalige stortplaats in Vlierzele komen.

Een balletje slaan op het nieuwe golfterrein op de vroegere stortplaats in Vlierzele. “Dat moet eind 2021 al kunnen. In september willen we de concessie toewijzen zodat de werken nog dit jaar kunnen beginnen”, vertelde Bart Rooms van intercommunale ILVA, dat eigenaar is van de stortplaats, een jaar geleden. Zo’n vaart zal het echter niet lopen. Dat blijkt na een vraag van Nadia De Troyer (N-VA) op de gemeenteraad in Sint-Lievens-Houtem. “Bij de eerste oproep dienden twee kandidaten een dossier in. Geen van beide dossiers werd echter weerhouden. Bij een tweede oproep diende één projectontwikkelaar een dossier is. Dat wordt momenteel onderzocht en gefinetuned", weet burgemeester Lieven Latoir (NH). N-VA blijft echter gekant tegen de komst van een golfterrein en vindt de site de ideale locatie voor de aanleg van een zonnepanelenpark met burgerparticipatie. Maar volgens burgemeester Lieven Latoir heeft onderzoek uitgewezen dat de ondergrond van het terrein daarvoor niet geschikt is.