Sluikstorter dumpt bouwafval langs trage weg Frank Eeckhout

14 april 2020

08u08 0 Sint-Lievens-Houtem Een sluikstorter heeft van het mindere weer gebruik gemaakt om bouwafval te dumpen langs een trage weg tussen Letterhoutem en de Vlierzeelse wijk Morelgem.

Het mooie weer tijdens het paasweekend nodigde heel wat wandelaars en fietsers uit om de trage wegen in Sint-Lievens-Houtem te verkennen. Geen ideale situatie voor sluikstorters want die riskeren dan om betrapt te worden. Maandag zakten de temperaturen naar amper 10 graden waardoor de meeste recreatieve wandelaars en fietsers thuisbleven. Een sluikstorter maakte van het mindere weer gebruik om bouwafval te storten langs een trage weg tussen Rot in Letterhoutem en Morelgem in Vlierzele.