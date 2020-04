Sluikstorter die duivenmest dumpt op heterdaad betrapt Frank Eeckhout

26 april 2020

11u02 0 Sint-Lievens-Houtem Een wandelaar heeft vrijdag een sluikstorter op heterdaad betrapt terwijl die een aanhangwagen duivenmest langs een trage weg in Letterhoutem kieperde.

De man was met zijn wagen en aanhangwagen gevuld met duivenmest de trage weg op de Keiberg in Letterhoutem ingereden. Daar dumpte hij alles in de berm. De nummerplaat van de wagen werd doorgegeven aan de gemeente, die de feiten op haar beurt doorspeelde aan de politie. De sluikstorter mag zich aan een serieuze boete verwachten.

