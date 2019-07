Sluikstort op begraafplaats in Vlierzele: dader gevat Frank Eeckhout

16 juli 2019

15u28 0 Sint-Lievens-Houtem Dankzij mobiele camerabewaking heeft de gemeente Sint-Lievens-Houtem een sluikstorter uit Erpe-Mere betrapt nadat die slachtafval dumpte op de begraafplaats in Vlierzele. De man was niet aan zijn proefstuk toe.

Het voorval dateert van dinsdag 9 juli. Dankzij mobiele camerabewaking, die door de gemeente en de politie doorlopend op verschillende plaatsen wordt ingezet, is de dader herkend en verhoord door de lokale politie. Voor dit sluikstort heeft de politie een proces-verbaal inzake ‘sluikstort’ opgesteld. “Omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was, wordt het dossier overgemaakt aan het parket. Het was immers niet de eerste keer dat we slachtafval aantroffen in de bakken die bestemd zijn voor verwelkte bloemen. Dit is zeer asociaal gedrag en we zijn dan ook heel tevreden dat de politie hier snel een goed gevolg heeft kunnen aan geven. Ik hoop dat het parket een zware straf vordert,” reageert schepen voor Leefmilieu Tim De Knyf (NH). Indien de man er met een waarschuwing vanaf komt, kan de gemeente nog altijd een GAS-boete uitschrijven.