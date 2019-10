Slecht weer: kermisvuurwerk afgelast Frank Eeckhout

01 oktober 2019

09u59 0 Sint-Lievens-Houtem Het vuurwerk waarmee de kermis in Sint-Lievens-Houtem elk jaar wordt afgesloten, gaat vanavond niet door. De wielerwedstrijd deze namiddag vindt wel plaats.

Geen vuurwerk vanavond op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. “De vuurwerkmaker heeft ons laten weten dat wegens de slechte weersomstandigheden het vuurwerk van deze avond is afgelast. Onder deze omstandigheden is het niet veilig en zou het resultaat ondermaats zijn", laat schepen Tim De Knyf weten.