Sint-Lievenskoor brengt musical Assepoester op de planken Frank Eeckhout

21 september 2019

14u10 8 Sint-Lievens-Houtem Na de musicals Oliver Twist en 21 Fantasy Road brengt het Houtemse Sint-Lievenskoor dit jaar de musical Assepoester op de planken.

Project Assepoester wordt een hedendaagse bewerking van het bekende sprookje. De crew bestaat uit maar liefst 64 enthousiaste spelers, zangers en dansers. Dat zijn leden van het Sint-Lievenskoor, leerkrachten van VBS Sint-Lievensinstituut, en VBS Klim-Op Bavegem, leden van toneelgroep Animo Bavegem en oud-koorleden. Voor Lies Mabilde wordt de musical de laatste regie van een groot spektakel. De opvoeringen vinden plaats op zaterdagen 5 en 12 oktober en zondagen 6 en 13 oktober in CC De Fabriek. Tickets kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en kunnen besteld worden aan de balie van CC De Fabriek of via www.sint-lievens-houtem.be/webshop. De opbrengst van de musical gaat naar projecten van de beide basisscholen en het weeshuis Missionaries of the Poor in Kampala Oeganda.