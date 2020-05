Sint-Lievensinstituut heeft twee draaiboeken: één voor heropstart lessen en één voor renovatiewerken Frank Eeckhout

06 mei 2020

14u11 0 Sint-Lievens-Houtem In volle coronatijd heeft het Houtemse Sint-Lievensinstituut op het Marktplein twee draaiboeken te volgen. “De renovatiewerken aan de voorgevel van de school werden opgestart waardoor de toegang noodgedwongen naar de achterzijde in de Kloosterstraat werd verplaatst. En er is de heropstart van de lessen waar ook heel wat komt bij kijken", zegt directeur Paul De Roo.

Directeur Paul De Roo heeft het in deze periode extra druk. Niet allen de opmaak van een schoolplan voor de heropstart van de lessen vanaf 15 mei wordt nauwgezet voorbereid. Ook het ‘draaiboek’ van de renovatiewerken aan de voorgevel van de school zorgt toch voor extra werkdruk. “De renovatiewerken stonden gepland voor de paasvakantie. Terwijl de leerlingen genoten van hun vakantie konden dan de nieuwe ramen worden geplaatst. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, want de levering van de ramen liet op zich wachten tot 20 april. Ondertussen zijn de ramen geplaatst en hebben we in het schoolgebouw geen last meer van de werken. Enkel onze ingang werd naar achteraan verplaatst. Maar dat was zo ook geweest zonder de coronatoestanden”, vertelt Paul De Roo.

Waardevol gebouw

De renovatiewerken zijn gesubsidieerd door Agion en bedragen zo’n 175.000 euro, waarvan 70 procent gesubsidieerd. “Naast het vervangen van de ramen worden ook de voorgevel en de inkomhal aangepakt. Het oudste gedeelte - het vroegere kloostergebouw dat dateert uit 1966 - wordt qua uitzicht als ‘waardevol gebouw’ op het Marktplein volledig in zijn vorm en afwerking behouden. De inkom krijgt een opwaardering met rustbanken en groenvoorziening.”

Wat mij het meest zorgen baart voor de komende heropstart van de lessen, is de organisatie van de schoolopvang tussen 7 en 18 uur. directeur Paul De Roo

Het tweede draaiboek betreft de heropstart van de lessen. “Met onze preventieadviseur en andere betrokkenen werken we dit zo goed mogelijk uit, waarbij de veiligheid voorop staat. Zeker is al dat we vanaf de schoolpoort achteraan de kinderen meteen in hun ‘bubbels’ zullen verdelen volgens klasgroep of opvanggroep. Daar komt heel wat denkwerk bij kijken naar klasverdelingen, speeltijd- en middagshiften, maar ook de afbakening van speelzones en het uitwerken van trajecten binnen de school", gaat De Roo verder.

Schoolopvang

“Wat mij het meest zorgen baart voor de komende heropstart van de lessen, is de organisatie van de schoolopvang tussen 7 en 18 uur. Het aantal kinderen in de opvang zal met de dag stijgen en als straks nog meer mensen aan het werk gaan, zal dit zeer moeilijk worden voor de organisatie van de opvang. Toch blijven we zoeken naar de juiste oplossingen. Ook het gemeentebestuur werkte reeds positief mee. We konden onze noden kenbaar maken en binnenkort zitten we samen met de andere directies van de basisscholen en de buitenschoolse kinderopvang Ferm. Daarnaast wil ik benadrukken dat mijn team de voorbije weken het beste van zichzelf heeft gegeven om alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen van opvang tot preteaching en andere schoolse initiatieven. Ik ben ervan overtuigd dat we samen ook de volgende stap in dit coronaproces tot een goed einde zullen brengen”, besluit de directeur.