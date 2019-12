Sint-Lievens-Houtem trekt de geldbeugel open: Maar liefst 19,6 miljoen euro aan investeringen Frank Eeckhout

06 december 2019

14u23 0 Sint-Lievens-Houtem Met een historisch lage schuld van 80 euro per inwoners heeft Sint-Lievens-Houtem heel wat financiële marge om te investeren. En dat is wat Nieuw Houtem de komende vijf jaar gaat doen. “We gaan voor 19,6 miljoen euro investeren. Daarvoor lenen we maximum 8,4 miljoen euro. De schuld per inwoner loopt tegen het einde van deze legislatuur dan wel op tot 900 euro maar dat is nog ruim onder het Vlaams gemiddelde", zegt schepen van Financiën Jan Van den Bossche. Wij zetten de opmerkelijkste investeringen op een rijtje.

1. Naast investeringen in de bestaand sporthal gaat de gemeente voor een totaal nieuwe sportinfrastructuur. “Met Sportpark Livinus realiseren we een multifunctioneel park voor buitensportactiviteiten en evenementen. Op de site komt een skatepark, een uitgebreide Finse piste, een multifunctionele sportkooi, een buitenfitness en twee padelterreinen. Er komt een nieuwe accommodatie voor sanitaire voorzieningen en op termijn kan onderzocht worden of er ook een BMX-terrein kan aangelegd worden. Naast sportactiviteiten kan de site ook dienst doen als evenemententerrein", vertelt schepen van Sport Jo Vermeulen. Kostprijs: 1 miljoen euro.

2. De gemeente gaat voor 16 kilometer nieuwe en 2,5 kilometer vernieuwde fietspaden. “Het fietspad in de Diepestraat wordt vernieuwd. Daarnaast voorzien we bijna 3,5 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden in Molenkouter, Klein Zottegem, Vlierstraat tot Tomt. Bij nieuwe rioleringswerken wordt nagegaan waar veilige fietspaden kunnen aangelegd worden. Concreet zullen op Bruisbeke, IJshoute, Keiberg en de Wettersesteenweg fietspaden voorzien worden samen met de aanleg van een Aquafin-collector", zegt schepen van Mobiliteit Tim De Groote.

3. Samen met rusthuis Ter Kimme is een subsidiedossier ingediend om een Lokaal Dienstencentrum op te richten in de gebouwen van Ter Kimme. “Door een waaier aan activiteiten aan te bieden, kunnen we gebruikers ondersteunen om hun zelfredzaamheid en sociaal netwerk te versterken. Daaraan gekoppeld zullen we de sociale cohesie van de buurt versterken en ondersteunen we de gebruikers om zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde buurt te blijven wonen. Daarnaast kunnen extra dienstverleningsacties opgestart worden zoals een minder mobielencentrale en een sociaal restaurant. Een seniorenconsulent moet ouderen meer betrekken bij het seniorenbeleid", zegt schepen van Sociale Zaken Sabrina Coppens.

4. Tegen 2030 wil het gemeentebestuur de CO2 uitstoot met 40% verminderen. “Op al onze daken, waar het technisch mogelijk is, en op die van onze verenigingen moeten tegen het einde van deze legislatuur zonnepanelen liggen. We voorzien 1,2 miljoen euro om onze gebouwen energetisch te renoveren en op tien jaar tijd wordt de openbare verlichting verLED. Daarnaast blijven we ook achter het project van windmolens langs de E40 staan", vertelt schepen van Milieu Tim De Knyf.

5. Met het Eilandbos heeft Sint-Lievens-Houtem een groen parkgebied in het centrum van de gemeente. “Dat bos gaan we opentrekken en samenvoegen met het voorste deel van het kerkhof en de tuin van de pastorie. Vanuit de Doelstraat maken we een doorsteek naar het Bos zodat het nog beter bereikbaar is. Het Eilandbos moet een plaats worden waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen", geeft burgemeester Lieven Latoir mee.