Sint-Lievens-Houtem krijgt ruim 116.000 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen Frank Eeckhout

03 juni 2020

12u59 1 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem krijgt van Vlaanderen 116.074,79 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. “Deze middelen zullen voor veel van onze verenigingen een extra duwtje in de rug zijn bij het herstel van de coronacrisis”, zeggen gemeenteraadsleden Marc Degroote en Nadia De Troyer (N-VA).

De coronacrisis hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. Vlaanderen trekt in totaal 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten misgelopen hebben. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven”, zeggen Nadia De Troyer en Marc Degroote.