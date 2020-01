Serge Baguet krijgt postuum eerbetoon voor uitzonderlijke wielercarrière Frank Eeckhout

12 januari 2020

14u15 0 Sint-Lievens-Houtem Serge Baguet heeft van het Houtemse gemeentebestuur een postuum eerbetoon gekregen voor zijn uitzonderlijke wielercarrière. Zijn echtgenote Sandra Rasschaert mocht daarvoor een aandenken in ontvangst nemen.

Sint-Lievens-Houtem huldigde zondag haar sportlaureaten. Daarbij werd ook een hoge onderscheiding voor verdiensten in de sport uitgereikt. Die eer viel te beurt aan Serge Baguet voor zijn uitzonderlijke wielerloopbaan. Baguet overleed op 9 februari 2017 op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Baguet kende in zijn wielercarrière twee sportieve topmomenten: in 2001 won hij een rit in de Ronde van Frankrijk en in 2005 mocht Baguet de Belgische driekleur aantrekken nadat hij zich de snelste toonde in een sprint met streekgenoot Kevin Van Impe. Ook de Druivenkoers in Overijse schreef hij op zijn naam.