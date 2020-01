Schoorsteenbrand in boerderijwoning in Bockstaele Frank Eeckhout

24 januari 2020

18u44 3 Sint-Lievens-Houtem Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd vrijdagnamiddag opgeroepen voor een schouwbrand in een boerderijwoning in Bockstaele.

De bewoner had de hulpdiensten opgetrommeld omdat zijn houtkachel begon te roken. Heel veel werk hadden de brandweermannen niet. Na controle bleek dat er een kabel was doorgebrand. Voor de zekerheid werd de houtkachel ook gedoofd. De schade was dan ook miniem.