Schoolroutekaart stuur leerlingen veilig naar school Frank Eeckhout

07 februari 2020

15u21 0 Sint-Lievens-Houtem Met een schoolroutekaart kunnen de leerlingen van de Houtemse basisscholen voortaan veilig naar school fietsen en wandelen. “ De kaart kan een basis zijn voor verkeerslessen in de klas. De leerkracht kan de verschillende routes met aandachtspunten overlopen met de leerlingen", zegt schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH).

De gemeente Sint-Lievens-Houtem hecht veel belang aan veilig en duurzaam verkeer. Daarom ging het gemeentebestuur in zee met de Voetgangersbeweging vzw Octopusplan om te ijveren voor veilig en duurzaam woon-schoolverkeer. “Het Octopusplan streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen op actieve wijze naar school te laten gaan. Hierin staat de octopus symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-schoolomgeving. In samenwerking met de scholen en de gemeente heeft het Octopusplan per school een schoolroutekaart uitgewerkt. Hierop werden de routes naar school, te voet of met de fiets, met de bijhorende aandachtspunten in onderling overleg bepaald. Het toevoegen van foto’s is hierbij ook heel belangrijk, zodat de kinderen meteen de plaatsen herkennen. De kaarten zijn overzichtelijk en handig in gebruik voor de leerlingen. Aan de voorzijde is een plattegrond van de schoolomgeving met aanduiding van de schoolroutes, op de achterzijde van de kaart worden de aandachtspunten met een foto en een korte beschrijving weergegeven", legt schepen Tim De Groote uit.

Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten om integraal te werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit. “Zowel de gemeente als de scholen, ouders en politie spelen hierin een cruciale rol. We schakelen om naar een ‘Schoolomgeving 2.0’ met niet enkel aandacht voor verkeersveiligheid, maar ook voor vergroening, beweging, ontmoeting, participatie en betrokkenheid. De uitgewerkte schoolroutekaarten vormen de basis voor maatregelen die aan de schoolomgevingen worden genomen. Door het Octopusplan werden adviezen opgemaakt voor de herinrichting van alle schoolomgevingen volgens deze nieuwe visie ‘Schoolomgeving 2.0’. Gezonde, groene , kindvriendelijke schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren, zijn een speerpunt in de werking van het Octopusplan", besluit De Groote.