Schapenslachter dumpt afval langs kant van de weg Frank Eeckhout

17 september 2020

11u20 8 Sint-Lievens-Houtem Een schapenslachter heeft woensdag de resten van een dier in een zak gedumpt langs de kant van de weg in Rot in Letterhoutem.

De gemeentelijke diensten kregen woensdag melding van een zak met dierlijk slachtafval, die lag te stinken in Rot in Letterhoutem. Een schapenslachter had er niet beter op gevonden dan de restanten van het dier te dumpen langs de kant van de weg. De gemeente doet een oproep naar getuigen in de hoop de sluikstorter alsnog bij de kraag te vatten.