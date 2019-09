Route 42 laat nieuwe culturele wind door Denderstreek waaien Frank Eeckhout

10u18 5 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem, Geraardsbergen en Herzele zijn een regionale samenwerking rijker: de vroegere bibliotheekvereniging Route 42 verbreedt zijn werking naar het ruimere cultuurlandschap.

De besturen van Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem richtten in 2004 een samenwerkingsverband van bibliotheken op. Het project kreeg de naam Route 42, een verwijzing naar de N42-steenweg die de zes gemeentes met elkaar verbindt. Onder impuls van Vlaanderen werd nu een nieuwe regionale cultuurvereniging opgericht onder diezelfde naam.

De nieuwe samenwerking start op 1 januari 2020 en zal cultuurbeleving benaderen vanuit een regionale invalshoek. “Onze cultuurwerkingen staan voor gelijkaardige uitdagingen. Door samen te werken, kunnen we een sterk regionaal aanbod creëren voor onze inwoners en bezoekers”, vertellen de drie burgemeesters. “Onze bibliotheken bewezen al dat samenwerking op vlak van personeelsuitwisseling, aankoopbeleid en grotere organisaties de dienstverlening ten goede komt. Tegelijk kunnen we kostenbesparend werken via bijvoorbeeld voordelige gezamenlijke aankopen.”

“Met de nieuwe vereniging willen we ook culturele bruggen bouwen naar andere sectoren zoals welzijn, jeugd en onderwijs. Een van de eerste uitdagingen wordt het invoeren van een regionale cultuurpas met kortingsacties en oog voor sociaal kwetsbare groepen’, vullen de cultuurschepenen aan. Sectoroverschrijdend werken is ook een uitdrukkelijke eis van Vlaanderen. Een subsidieaanvraag werd ingediend, waardoor het project mogelijk tot 2025 op financiële steun kan rekenen.