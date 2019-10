Rondpunt deels afgesloten voor herstellingswerken aan wegdek Frank Eeckhout

10 oktober 2019

10u01 5 Sint-Lievens-Houtem Het rondpunt aan het gemeentehuis in Sint-Lievens-Houtem is van maandag 14 tot vrijdag 18 oktober deels afgesloten voor herstellingswerken.

Aannemer Aclagro start op maandag 14 oktober op het Marktplein tegenover het gemeentehuis met een plaatselijk herstel in de rijweg. “De werken zullen, onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden, vijf werkdagen duren. De rijbaan ter hoogte van het rondpunt Marktplein/Eiland wordt gedurende deze periode afgesloten", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten.

Het verkeer dat van Eiland en Molenkouter komt, wordt omgeleid via Hofkouter, dat tijdelijk éénrichting wordt. Het verkeer dat van het Marktplein richting Molenkouter moet, wordt omgeleid via de Fabrieksstraat, Krabbenijkstraat en Dries. Zwaar verkeer wordt omgeleid via Keiberg, Nederweg, Wettersesteenweg, Mgr. Meulemanstraat, Paardemarkt en omgekeerd.

Op maandag 14 oktober wordt ook de markthal gereinigd. Hierdoor geldt die dag een parkeerverbod onder de hal.