Ride2live rijdt 1.000 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker Frank Eeckhout

24 mei 2019

14u50 14 Sint-Lievens-Houtem Ride2live rijdt tijdens het weekend van Hemelvaart al voor de negende keer mee in de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

“Dit jaar fietsen we mee met vier teams. Twee teams met verschillende renners die elk 125 of 250 kilometer fietsen en twee solorijders die mee fietsen in het internationale peloton, dat vertrekt in Lyon op Hemelvaartdag en op zondag 2 juni aankomt in Mechelen. Tijdens de voorbije negen jaar hebben we samen meer dan 80.000 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker", zegt oprichter en voorzitter Wim Schietecatte trots.

De fietsers dit jaar zijn: Pieter Vermeulen, Bjorn De Moor, Bart De Winter, Stijn Vandenbossche, Wouter Vangijsegem, Jan De Schrijver, Ann De Winter, Christian De Keyser, Geert De Moerloose, Kristof Bunneghem en Fanny D’Hauwers. De solofietsers zijn Bart De Moerloose en Wim Schietecatte.