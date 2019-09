Repair Café in Jeugdhuis Reflex Frank Eeckhout

11 september 2019

13u50 1 Sint-Lievens-Houtem Repair Café vindt op zaterdag 28 september plaats in jeugdhuis Reflex, op de binnenkoer van CC De Fabriek.

In september 2016 ontstond, als spin-off van het NEC De Pastorie, het Repair Café Sint-Lievens-Houtem. “Ondertussen slaagde het enthousiaste team vrijwilligers er in om 61 procent van de 428 ter herstelling aangeboden voorwerpen en toestellen ook daadwerkelijk te herstellen. Goed voor de geldbeugel en goed voor het klimaat", zegt Rita Van Stappen. De volgende editie van het Repair Café vindt plaats in Jeugdhuis Reflex, Fabrieksstraat 19 in Sint-Lievens-Houtem. “Tussen 10 en 16 uur kan je gratis kapotte spullen (textiel, elektro, scharen en messen, pc’s, fietsen,...) laten herstellen. Wie wacht op een herstelling of gewoon wil kennismaken, kan genieten van een kopje koffie of ander lekkers aan de bar van het jeugdhuis. Helpende handen zijn ook nog steeds meer dan welkom", geeft Rita nog mee.