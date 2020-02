Repair Café Houtem met muziekoptreden Frank Eeckhout

28 februari 2020

11u56 2 Sint-Lievens-Houtem Het Repair Café strijkt op zaterdag 14 maart van 10 tot 16 uur neer in het muziekcentrum in Bavegem.

“Je kan er gratis klein elektronica, textiel, pc’s, fietsen, … laten herstellen. Wachten op een herstelbeurt is hier een lust, want we zetten het hersteljaar 2020 ook deze keer in met een gratis optreden van Pedro en Chris", laat Rita Van Stappen weten.