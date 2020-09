Regeringsvorming verhindert koning Filip voor bezoek aan Inex, koningin Mathilde komt alleen Frank Eeckhout Koen Moreau

30 september 2020

09u20 8 Bavegem Vandaag zou zuivelverwerker Inex in Bavegem koning Filip en koningin Mathilde op bezoek krijgen. De koning is echter verhinderd door de regeringsvorming waardoor enkel de koningin langs komt.

Dit verhindert niet dat heel wat schoolkinderen en kijklustigen hun opwachting maken om een glimp op te vangen van het bezoek. Gouverneur Carina Van Cauter is alvast present en dat is ook het geval voor enkele schoolklassen en de Bambix-mascotte. De aankomst van de koningin is voorzien tegen 9.30 uur. Op dat moment gaat onze reporter ter plaatse live via de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Sint-Lievens-Houtem.