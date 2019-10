Reflecterend zebrapad moet schoolomgeving veiliger maken Frank Eeckhout

02 oktober 2019

16u30 7 Sint-Lievens-Houtem Een reflecterend zebrapad ter hoogte van de ingang van gemeentelijke basisschool De Zonnevlier in Vlierzele moet de schoolomgeving veiliger maken.

Het reflecterend zebrapad is een proefproject van de Limburgse firma Stradus. “Enkele weken geleden werden we door het bedrijf gecontacteerd. Ze waren op zoek naar een gemeente die het zebrapad wilde uittesten. We stelden voor om het zebrapad gratis aan te leggen waarop het de firma akkoord ging. Per element kost zo’n zebrapad immers 600 euro wat voor een zebrapad over de volledige breedte van straat al gauw neerkomt op 3.000 euro", becijfert schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).

Het zebrapad is een eerste aanzet tot veiliger schoolomgevingen in Sint-Lievens-Houtem. “We gaan het proefproject na een tijdje evalueren en bekijken of we aan de andere scholen ook zo’n zebrapad gaan aanleggen. We bekijken ook waar schoolstraten mogelijk zijn. Waar dat niet het geval is, gaan we de voetpaden afzetten met paaltjes zodat parkeren op de voetpaden onmogelijk wordt. Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat kinderen vaker met de fiets naar school komen", vult schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH) aan.