Recycleerstraatje in Kringwinkel De Stroom Frank Eeckhout

24 september 2020

10u15 0 Sint-Lievens-Houtem Bij Kringwinkel De Stroom op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem kan je in het ‘Recycleerstraatje’ terecht met plastic dopjes, kurken, restjes kaarsvet, batterijen, cartridges en lampen.

“Hoewel ze slecht zijn voor het milieu of opnieuw gebruikt kunnen worden, zijn dat dingen die vaak gewoon in de vuilbak belanden. In de Kringwinkel wordt alles gesorteerd en gerecycleerd. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Dus de volgende keer dat je kaars uit of je batterij plat is, denk dan even aan het recycleerstraatje voor je het in de vuilbak kiepert", zegt Ilse Top.