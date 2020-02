Reconstructie van moord in wietplantage Frank Eeckhout

03 februari 2020

09u59 24 Sint-Lievens-Houtem In de woning langs de Wettersesteenweg in de Houtemse deelgemeente Bavegem vindt momenteel een reconstructie van de moord in de wietplantage plaats.

In de woning achter de garagepoort troffen speurders vorig jaar op 6 juni het lichaam van een man aan. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het was de bewoner, die even voordien de hulpdiensten had opgebeld. Verder onderzoek bracht ook een grote cannabisplantage aan het licht. De bewoner, een man van Marokkaanse afkomst, zit sinds 6 juni in de gevangenis voor betrokkenheid bij de moord en de wietplantage.

Later meer.