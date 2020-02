Reconstructie van moord in wietplantage: na maanden zwijgen werkt verdachte mee aan onderzoek Frank Eeckhout

03 februari 2020

09u59 42 Sint-Lievens-Houtem In de woning langs de Wettersesteenweg in de Houtemse deelgemeente Bavegem vond maandag een reconstructie van de moord in de wietplantage plaats. Eén verdachte zit hiervoor sinds juni in de cel. Nordi E.B. hield maanden lang de lippen stijf op elkaar, maar werkt nu toch mee aan het onderzoek. “Mijn cliënt had aanvankelijk schrik voor represailles", bevestigt meester Steven De Canck de goede wil van de verdachte.

In de woning achter de garagepoort troffen speurders vorig jaar op 6 juni het lichaam van een man aan. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het was de bewoner, die even voordien de hulpdiensten had opgebeld. Verder onderzoek bracht ook een grote cannabisplantage aan het licht. Verspreid over de kelder, het gelijkvloers en de zolder werden ruim 600 planten aangetroffen. Daarvan waren er zo’n 500 oogstrijp. Met de vangst ging ook heel wat geld gepaard. Eén plantje is goed voor 36 tot 48 gram wiet en kan tot vijf oogsten per jaar opleveren. Eén wietplantje is goed voor 2.400 euro per jaar. Per oogst levert dat de kwekers dus 300.000 euro op.

Verdachte gedragingen

Buurtbewoners hadden al een tijdje verdachte gedragingen opgemerkt in en rond de woning. “Nordi was hier niet veel meer te bespeuren. Wel merkten we regelmatig drie vreemde personen op. Zij kwamen meestal langs rond de middag en bleven nooit lang. Nordi kwam enkel nog langs om zijn kippen en schapen eten te geven. Het viel wel op dat hij met een dikke Mercedes reed, terwijl hij toch in schuldbemiddeling zat. Wellicht is hij de verkeerde personen tegen het het lijf gelopen en hebben zij hem overtuigd om zijn woonst ter beschikking te stellen om cannabis te kweken. In ruil daarvoor zullen ze wel beloofd hebben hem te helpen met zijn financiële problemen”, klinkt het in de buurt.

Represailles

Toen Nordi E.B. vorig jaar op 6 juni opnieuw langs kwam om zijn dieren eten te geven, vond hij in zijn woning het levenloze lichaam van een man. De man belde meteen de hulpdiensten, maar weigerde verdere info te geven aan de speurders. Na verhoor besliste de onderzoeksrechter om hem op te sluiten in de gevangenis van Oudenaarde waar hij nog steeds in de cel zit. Maandag omstreeks 11 uur werd de verdachte opnieuw de woning ingeleid voor de reconstructie van de moord. Volgens meester Steven De Canck, de advocaat van de verdachte, werkt zijn cliënt nu goed mee aan het onderzoek. “In het begin weigerde mijn cliënt om te praten. Waarschijnlijk uit schrik voor represailles. Meer kan ik voorlopig niet zeggen, in het belang van het onderzoek, behalve dat hij nog steeds de enige verdachte is die opgepakt is in dit onderzoek", zegt meester De Canck.

Wie uiteindelijk het slachtoffer gedood heeft, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De reconstructie is hierbij van cruciaal belang.