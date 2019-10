Quiz met een groen randje voor 15 jaar NEC De Pastorie Frank Eeckhout

19 oktober 2019

12u51 1 Sint-Lievens-Houtem Het Natuureducatief Centrum De Pastorie in Zonnegem blaast dit jaar 15 kaarsjes uit en viert dit, samen met Natuurpunt Houtem, op zaterdag 23 november, met een quiz.

Beide organisaties zetten zich in voor natuurbeheer en natuureducatie in Sint-Lievens-Houtem en zetten dit in de kijker met een avond vol amusement en spanning met vragen over alles en voor iedereen. Wie wil deelnemen, kan zich vanaf nu inschrijven via necdepastorie@sint-lievens-houtem.be. Deelnemen kost 5 euro per persoon en ploegen tellen maximum 4 deelnemers. Place to be is zaal Kerksken, Rot 8 in Letterhoutem. De deuren gaan open om 19.30 uur. Voor alle deelnemers is er een duurzame beloning voorzien. Opgelet: het aantal deelnemende ploegen is beperkt tot 20.