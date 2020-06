Proclamatie derde kleuterklas: “Klaar voor de grote school” Rutger Lievens

30 juni 2020

13u33 0 Sint-Lievens-Houtem De kleuters van de derde kleuterklas van basisschool Klim-Op werden dinsdag officieel geproclameerd. Na de vakantie maken zij immers de overstap naar het eerste leerjaar, de ‘grote’ school.

Het was een beetje ‘anders dan anders’. Om rekening te houden met de veiligheidsvoorwaarden, vond de proclamatie plaats in de parochiekerk. Juf Rita en juf Isabelle hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Met een welkomstlied werden alle ouders hartelijk verwelkomd. Daarna volgden een paar leuke versjes en liedjes met als apotheose natuurlijk de officiële overhandiging van een heus kleuterdiploma.