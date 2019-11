Primeur in Vlaanderen: aapje opgegraven bij archeologisch onderzoek voor heraanleg Marktplein in Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

07 november 2019

12u07 12 Sint-Lievens-Houtem In het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem hebben archeologen voor het eerst in Vlaanderen een aapje opgegraven. Onderzoek bevestigt dat het aapje leefde tussen 1660 en 1810.

Op zondag 10 november 2019 opent op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’, in samenwerking met de intergemeentelijke archeologische dienst SOLVA. In het bijzonder is het uitkijken naar een recente unieke vondst tijdens opgravingen op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. De archeologen troffen daar immers de restanten van een aapje aan

“Aan de hand van röntgenopnames en isotopenonderzoek kwamen we één en ander te weten over dit dier. Het ging om een vrouwelijk resusaapje, afkomstig uit het Verre Oosten. Het moet een wat ongelukkig bestaan gekend hebben, want het had een gebroken poot en de staart was deels geamputeerd. Wellicht kwam het met rondtrekkende foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht. Vondsten als deze maken het verleden weer even tastbaar”, zegt Bart Cherretté van SOLVA.

