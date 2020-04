Preteaching in gezin met vier kinderen: “Hectische start, maar het loopt steeds vlotter” Frank Eeckhout

21 april 2020

17u07 4 Sint-Lievens-Houtem Preteaching in een gezin met vier kinderen. Koen Dick (40), Doënja Van Liedekerke (37) en hun kinderen Dylan (15), Ayelka (13), Thyara (11) en Jayden (10) uit Bavegem laten ons twee weken meekijken hoe zij de nieuwe leerstof verwerken. “De start was hectisch maandag, maar vandaag liep het al heel wat vlotter. Benieuwd wat woensdag brengt, want dan gaat Koen opnieuw aan het werk en sta ik er alleen voor", vertelt mama Doënja.

Met vier opgroeiende kinderen kent huismoeder Doënja Van Liedekerke het klappen van de zweep. Terwijl papa Koen met zijn vrachtwagen het land doorkruist, zorgt zij voor de huiselijke taken. Daar hoort ook het opvolgen van de schooltaken bij. En dat is best wel een hele kluif. Zoon Jayden en dochter Thyara lopen school in Klim-Op in Bavegem. Dochter Ayelka zit in het tweede jaar Verzorging-Kantoor in Sint-Jozef in Wetteren en Zoon Dylan zit in het derde jaar Elektriciteit in Scheppers in Wetteren. Sinds maandag krijgen de vier kinderen nieuwe leerstof te verwerken. Van op afstand uiteraard, want door de coronacrisis blijven de scholen zeker nog tot 3 mei dicht.

Hectisch

“Hectisch", zegt Doënja als we haar dinsdagnamiddag opbellen. “We waren maandag allemaal vroeg uit te veren om het schoolritme opnieuw op te nemen. Iedereen zat klaar aan de laptop of computer toen plots het netwerk sputterde. Mijn man Koen, de ICT’er in huis, controleerde meteen of alle kabeltjes wel goed aangesloten waren. Niet veel later kregen we te horen dat het online netwerk overbelast was. Dat was vooral een probleem voor onze twee oudste kinderen. De twee jongste krijgen vooral opdrachtjes doorgestuurd via filmpjes op Youtube en dat lukte wel. Gelukkig waren de problemen vrij snel opgelost en konden de lessen alsnog doorgaan.”

Huis op stelten

Dylan, Ayelka, Thyara en Jayden hebben elk hun kamer waar ze de lessen volgen. “Daardoor moeten ook wij van hier naar daar spurten. Hen samen aan tafel zetten is echter geen optie, want in de kortste keren staat het huis dan op stelten", lacht Doënja. “Maar dat zorgt er wel voor dat het ook voor ons hectisch is. Maandag en dinsdag was mijn man nog thuis en kon hij bijspringen, maar woensdag gaat hij weer aan de slag en sta ik er alleen voor. Dat wordt een hele uitdaging. Vooral voor mij, want de kinderen blijven er al bij al wel rustig bij. Dinsdag is Koen van 9 tot 15 uur bezig geweest met de twee jongste kinderen. Hij heeft hen geholpen bij het verwerken van de leerstof en uitleg gegeven als ze iets niet snapten. Bij Ayelka lukt het goed, voor Dylan is het wel een aanpassing. Hij is liever bezig met zijn handen en de theorie is niet echt zijn ding. Maar samen slaan we er ons wel door. Ik hoop alleen dat het bij mij straks even vlot loopt. Voorlopig zie ik het wel nog zitten, maar het kan zijn dat ik tegen het eind van de week dolgedraaid ben", besluit Doënja.

Vrijdag bellen we het gezin opnieuw op en brengen we verslag uit van de rest van de week.