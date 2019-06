Politie vindt levenloos lichaam in woning langs Wettersesteenweg: bewoner geboeid afgevoerd Frank Eeckhout

06 juni 2019

14u39 102 Sint-Lievens-Houtem In een woning langs de Wettersesteenweg in de Houtemse deelgemeente Bavegem trof een patrouille van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem donderdagmiddag het levenloze lichaam van een man aan. Al snel werd duidelijk dat het om een verdacht overlijden ging. De bewoner, een man van Marokkaanse afkomst, werd geboeid afgevoerd naar het politiecommissariaat in Zottegem.

Het anders zo rustige Bavegem werd donderdagmiddag opgeschrikt door loeiende sirenes. De MUG, een ziekenwagen en een politiecombi hielden halt aan een woning langs de Wettersesteenweg. In de woning achter de garagepoort troffen ze het lichaam van een man aan. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het was de bewoner, die even voordien de hulpdiensten had opgebeld. Omwonenden zagen de man gehurkt zitten tegen de zijgevel van de aanpalende woning. Omdat het om een verdacht overlijden ging, werd de werden beide woningen afgespannen met een politielint.

Omstreeks 14 uur werd de bewoner naar het politiecommissariaat in Zottegem gebracht. De man droeg een wit pak wat erop wijst dat hij zijn kledij heeft moeten achterlaten voor verder onderzoek. Het parket van Oudenaarde stuurde een wetsgeneesheer en het CSI-team naar de woning. Ondertussen voerden agenten een buurtonderzoek in de hoop de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Donderdagavond was de identiteit van het slachtoffer nog steeds niet gekend. In belang van het onderzoek weigerde het parket alle commentaar.

Buren omschrijven de verdachte als een vriendelijke man. “Hij had net een maand in het ziekenhuis gelegen en beloofde om zijn rommel op te kuisen. Wel zagen we 50 meter wel regelmatig een wagen stoppen waarna drie mannen zich naar de woning begaven. De bezoekjes namen nooit meer dan enkele minuten in beslag", klinkt het in de buurt. Volgens onze informatie zijn de feiten drugsgerelateerd.