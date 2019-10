Politie plukt drie illegalen uit maïsveld, drie andere nog op de loop Frank Eeckhout

10 oktober 2019

11u20 50 Sint-Lievens-Houtem In de Leenstraat in de Houtemse deelgemeente Bavegem hebben verschillende patrouilles van de lokale politie donderdagvoormiddag drie illegalen uit een maïsveld geplukt. Drie anderen zijn nog op de loop.

Verschillende bewoners merkten donderdagvoormiddag twee mannen met rugzak al lopend op langs de Wettersesteenweg. Ter hoogte van Cominbel vluchtten de twee de velden in. Een alerte buurtbewoner belde meteen de politie. Daarop begon een grote zoekactie waarbij drie personen werden opgepakt. “Het ging om zes personen die verschillende keren zijn opgemerkt tussen de E40 in Wetteren en Sint-Lievens-Houtem. Naar drie personen zijn we nog op zoek, maar het is goed mogelijk dat die ondertussen al opnieuw in Wetteren zijn. De drie anderen zijn naar ons politiecommissariaat gebracht. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen wat er met hen moet gebeuren. Ofwel worden ze naar een gesloten asielcentrum gebracht, ofwel krijgen ze het bevel om het land te verlaten", zegt politiecommissaris Gunther Van Steenberge.