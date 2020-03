Politie legt privéfeestje in Houtems café stil Frank Eeckhout

15 maart 2020

11u15 250 Sint-Lievens-Houtem Een patrouille van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft zaterdagnacht een privéfeest in café Ex(c)use op de Dries in Sint-Lievens-Houtem stilgelegd.

Voorzitter van het politiecollege Jenne De Potter kondigde vrijdag al aan dat de politie het sluitingsverbod in de horeca ging controleren. “Dat gebeurde vrijdagnacht al meteen nadat het verbod inging”, zegt commissaris Peter Souffriau. “Zaterdagnacht liep ook de eerste melding binnen van een café dat zich niet aan de voorschriften hield. Onze mensen gingen ter plaatse en stelden vast dat er een privéfeest bezig was in het café. De muziek werd stilgelegd en iedereen werd aangemaand om de zaak te verlaten. Er wordt nu een dossier opgesteld en overgemaakt aan de bestuurlijke overheid. Het is aan hen om een sanctie op te leggen”, zegt Souffriau.

Waarnemend burgemeester Tim De Knyf (NH) werd door de politie op de hoogte gebracht van de tussenkomst. “Mensen moeten beseffen dat zo’n zaken echt niet kunnen als we de coronacrisis willen overwinnen. De maatregelen die de overheid oplegt, zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen, want ook steeds meer veertigers en vijftigers raken besmet door het virus. Ik roep iedereen dan ook op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de voorschriften te houden", reageert De Knyf.