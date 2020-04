Politie legt muzikaal eerbetoon aan zorgverleners stil: stekker eruit en boete Frank Eeckhout

02 april 2020

21u25 51 Sint-Lievens-Houtem Agenten van politie Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem hebben het dagelijkse muzikaal eerbetoon van William Scheerlinck aan de zorgverleners stilgelegd. “Blijkbaar zet ik de buurt aan tot samenscholen, hoewel ik telkens oproep om afstand te houden. De agenten hadden geen begrip, stelden een pv op en verplichtten mij om te stoppen. De boete dreigt op te lopen tot 750 euro”, zucht William.

Elke avond iets voor 20 uur komen de bewoners van de Olmenlaan en Beukenlaan in Sint-Lievens-Houtem naar buiten om te luisteren naar het muzikaal eerbetoon dat hun buurman William Scheerlinck brengt voor de zorgverleners. William start telkens met dezelfde boodschap: hou afstand en respecteer de maatregelen, waarna hij plaatsneemt achter zijn synthesizer om één nummer te spelen. Na afloop vraagt hij nog een applaus voor alle zorgverleners die de strijd aangaan tegen het coronavirus. Daarna gaat iedereen terug naar binnen.

Donderdagavond had hij nog een extra boodschap: “Het wordt mooi weer dit weekend en volgende week. Laat jullie niet verleiden om de teugels te lossen. Blijf de voorschriften respecteren want alleen zo kunnen we de strijd tegen het virus winnen”, zei hij.



Zijn woorden waren nog niet koud of twee agenten maanden hem al aan om naar buiten te komen en zijn identiteitskaart af te geven. De buren die getuige waren van het schouwspel, werden aangemaand om naar binnen te gaan. Dat kon op weinig begrip rekenen. Hier en daar klonk boegeroep en ontstond een discussie.

Vijf minuten

Ook dat werd William Scheerlinck ten laste gelegd, alsof hij de oorzaak was dat de gemoederen verhit geraakten. “Door de coronacrisis ben ik als zanger werkloos. Om mijn steun aan de zorgsector te betuigen ben ik 12 dagen geleden gestart met mijn eerbetoon. Elke avond breng ik live, vanuit mijn veranda, één nummer. Vijf minuten, langer duurt het niet. De eerste dagen stond hier niemand. Na verloop van tijd kwamen de buren buiten om te luisteren. Vanop hun oprit of vanuit hun voordeur. De laatste twee dagen daagden ook enkele verdere buren op om mee te luisteren. Nooit troepten de mensen samen, altijd hielden ze met hun gezin afstand. Daar drong ik ook altijd op aan", vertelt William.

De man is aangegrepen door het voorval maar wil niet opgeven. “Als het niet meer live mag, dan doe ik het digitaal. Vanaf vrijdag kan iedereen mijn eerbetoon volgen via mijn Facebookpagina", besluit William strijdvaardig.

Onbedoelde samenscholing

Burgemeester Lieven Latoir (NH) werd door de politie op de hoogte gebracht maar kan zich niet uitspreken over de feiten van donderdagavond. “Ik had wel al filmpjes zien passeren van de voorbije dagen en vond het een lovenswaardig initiatief. Op de filmpjes was ook te zien dat de afstand steeds gerespecteerd werd. Maar als er elke dag meer volk buiten komt om te luisteren, ontstaat ook het gevaar van onbedoelde samenscholingen. Verschillende gezinnen beginnen dan tegen elkaar te praten en dat moeten we ten allen tijde vermijden", reageert Latoir.