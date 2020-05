Politie kondigt flitslocaties aan en nog rijdt één op drie te snel Frank Eeckhout

12 mei 2020

11u26 0 Sint-Lievens-Houtem Zelfs bij een aangekondigde flitscontrole van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem reed één op drie te snel. “De hoogste gemeten snelheid was 90 kilometer per uur in een zone 50", zegt Joke De Geyter van de Verkeersdienst.

Met drie dodelijke ongevallen kleurde het weekend gitzwart in de Vlaamse Ardennen. Bij die ongevallen lieten twee Zottegemnaren het leven. Dit was ook het sein voor politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem om maandag snelheidscontroles uit te voeren. De weggebruikers waren verwittigd, want de controles in de Steenhuizestraat en Steenhuize-Wijnhuize en in de Oombergenstraat in Oombergen werden aangekondigd. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillende Facebookpagina’s die al na enkele minuten melding maken van snelheids- en andere controles. Toch reden 185 van 529 gecontroleerde voertuigen te snel. Dat is één op drie. “Door het dodelijke weekend in onze regio hebben we besloten enkele repressieve snelheidscontroles te houden. De resultaten tonen jammer genoeg aan dat deze controles meer dan nodig zijn", zegt Joke De Geyter.