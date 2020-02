Plaatsgebrek op kerkhoven: Gemeenten gaat ruim 260 graven ontruimen Frank Eeckhout

07 februari 2020

11u50 0 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem kampt met een plaatsgebrek op de verschillende kerkhoven in de gemeente. Daarom wordt op 17 februari gestart met het ontruimen van zo’n 260 graven op de kerkhoven van Bavegem, Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter en Vlierzele.

De wettelijke procedure voor de ontruiming werd doorlopen in samenspraak met de nabestaanden van de overledenen. “Een jaar vooraf werd aan de betrokken graven een bordje geplaatst ter informatie van de ontruiming. Alle nabestaanden van niet-geconcedeerde en geconcedeerde graven die verliepen, werden aangeschreven met de vraag of zij een concessie wensten of de concessie wilden verlengen. De graven waarbij de nabestaanden aangegeven hebben dat zij geen concessie wensten of de concessies niet wilden verlengen, worden ontruimd en ontknekeld", zegt schepen van Begraafplaatsen Jan Van den Bossche (NH).

Aan de nabestaanden werd en wordt nogmaals gevraagd om alle ornamenten of grafstenen te verwijderen. “Wanneer zij dit niet zelf wensen te doen, zorgt de aannemer van de gemeente voor het verwijderen ervan. Tot de start van de werken kunnen de nabestaanden nog alle waardevolle voorwerpen in eigen beheer ophalen. Tijdens de werken worden de begraafplaatsen gesloten voor het publiek zodat de werken in alle discretie kunnen uitgevoerd worden. ‘s Avonds zullen de begraafplaatsen wel terug te bezoeken zijn. De aannemer zal in principe slechts op de begraafplaats mogen werken van 7 tot 17 uur", aldus Van den Bossche.