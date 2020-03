Parking Hofkouter wordt zwemvijver na elke felle plensbui Frank Eeckhout

12 maart 2020

10u39 44 Sint-Lievens-Houtem Elke felle plensbui tovert parking Hofkouter in het centrum van Sint-Lievens-Houtem om tot een zwemvijver. “We zijn bezig met het opstellen van een dossier om de eigenaar in gebreke te stellen", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).

Meer dan honderd gratis parkeerplaatsen op wandelafstand van het Houtemse marktplein. Parking Hofkouter is de ideale locatie om je wagen achter te laten bij een bezoekje aan het centrum. Ook ouders en grootouders gebruiken de parking om hun (klein)kinderen af te zetten aan GO! BS Hofkouter en na schooltijd weer op te pikken. De parking ligt echter vol diepe putten en elke zware plensbui tovert de parking om tot een zwemvijver wat de situatie nog gevaarlijker maakt. De gemeente kan evenwel niet veel doen omdat ze geen eigenaar is van de parking. “Dat klopt, want de parking behoort toe aan woonzorgcentrum Hofkouter. De eigenaar van het woonzorgcentrum heeft een geschil met de aannemer die de parking aanlegde. Wij zijn ook vragende partij om de parking te herstellen, maar staan voor blok door dat geschil. Als wij de parking verharden, kan een expert de schadeclaim immers teniet doen. We hebben de eigenaar nu wel een deadline opgelegd en die is ondertussen verstreken. We zijn nu bezig met het opmaken van een dossier waardoor we kosten van eventuele ingrepen kunnen verhalen op de eigenaar. De voorbije dagen heb ik de brandweer al twee keer gevraagd om het water op de parking weg te pompen. En de factuur gaat naar de eigenaar", zegt schepen Tim De Knyf.