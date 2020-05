Parket vordert drie jaar cel met voorwaarden voor intrafamiliaal geweld en spuwen naar politie LDO

18 mei 2020

14u10 0 Sint-Lievens-Houtem Een 36-jarige man uit Sint-Lievens-Houtem heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen en poging tot doodslag op zijn partner en spuwen naar zes agenten van de politiezone Zottegem.

De man zit al sinds 20 maart in voorhechtenis omdat hij die dag zijn partner heeft aangevallen. Hij heeft haar drie keer op de rug geslagen en zou ook geprobeerd hebben om haar te wurgen. De politie komt vervolgens ter plaatse, maar in het politiebureau zijn zes agenten nodig om de man onder controle te houden. De man spuwt ook naar de agenten en op de deur van zijn cel. “Dat spuwen is sowieso asociaal, maar in tijden van corona is het zeker uit den boze”, vertelt de procureur, die zwaar tilt aan de feiten. Hij vordert drie jaar cel met probatie-uitstel voor alle feiten samen. De zes agenten vragen een morele schadevergoeding van 250 euro.

De beklaagde geeft zelf toe dat hij zijn partner heeft geslagen, maar ontkent de poging tot doodslag en het spuwen naar de agenten. Dat laatste was volgens hem niet opzettelijk. “Ik had een bronchitis en ik moest veel hoesten. Ik zal dus op de agenten gehoest hebben, maar ik heb niet opzettelijk gespuwd.”

De rechter zal op 8 juni een vonnis vellen in deze zaak.