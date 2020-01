Paddenoverzetacties: Natuurpunt bouwt schermen in Hauwerzele en Bussegem Frank Eeckhout

04 januari 2020

11u55 0 Sint-Lievens-Houtem Voor de jaarlijkse paddentrek gaat Natuurpunt Houtem opnieuw schermen plaatsen op twee oversteekplaatsen in Bussegem en Hauwerzele.

Binnenkort ontwaakt de natuur uit haar winterslaap, waaronder ook de amfibieën. Ook dit jaar staat Natuurpunt Houtem, met medewerking van het gemeentebestuur, terug paraat om de amfibieën een handje te helpen bij hun trektocht naar hun voortplantingspoel. “Hierbij moeten ze vaak wegen oversteken waardoor ze dreigen doodgereden te worden. Door schermen te plaatsen kunnen we dat voorkomen. Vorig jaar werden op deze manier met succes maar liefst 1083 amfibieën de weg over geholpen", zegt Eric De Clercq.

Bij de paddentrek steken ook heel wat leerlingen en leerkrachten een handje toe bij het overzetten onder begeleiding van Natuurpunt Houtem. “Voor het plaatsen van de schermen in Bussegem en de dagelijkse controles, eveneens bij de actie in Hauwerzele, hopen we opnieuw op hulp te mogen rekenen. Geïnteresseerden kunnen ons daarvoor contacteren door een mailtje te sturen naar nphoutem@gmail.com. De opbouw van de schermen gebeurt op zaterdag 8 februari van 13.30 tot 16 uur", geeft De Clercq nog mee.