Oxfam wereldwinkel Sint-Lievens-Houtem doet mee aan de Warmathon in Gent Frank Eeckhout

26 november 2019

19u09 2 Sint-Lievens-Houtem De Oxfam Wereldwinkel van Sint-Lievens-Houtem neemt op vrijdag 20 december deel aan de Warmathon in Gent. “Iedereen kan samen met ons rondjes lopen", zegt Johan Heirman.

Er wacht de Houtemse Oxfam Wereldwinkel een druk jaareinde. “In de maand december zijn er de Oxfam cadeaudagen en wie wil kan in december ook al eens als vrijwilliger meelopen in de winkel. Voor de Warmathon spreken we om 14 uur af in Gent. Deelnemen aan de Warmathon kost 15 euro waarvan 10 euro naar Oxfam gaat. Het is ook mogelijk om het bedrag van jouw inschrijving te verhogen en zo je gekozen doel extra financieel te steunen", zegt Johan Heirman.

Alle info is te vinden op de Facebookpagina van Oxfam wereldwinkel Sint-Lievens-Houtem. Voor meer inlichtingen kan je ook terecht in de Kringwinkel.