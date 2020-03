Ouders volgen raad goed op en houden kinderen thuis van school Frank Eeckhout

11u51 2 Sint-Lievens-Houtem De opvang in de Houtemse scholen wordt allerminst overstelpt met schoolkinderen die nergens anders terecht kunnen. “Ouders volgen de raad van de overheid om kinderen thuis te houden en zelf opvang te voorzien goed op”, stelt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH) vast.

Amper 71 kinderen, verdeeld over vier lagere scholen, worden in Sint-Lievens-Houtem opgevangen op school. “In gemeentelijke basisschool De Zonnevlier gaat het om elf kinderen, basisschool Klim Op in Bavegem vangt vier kinderen op en in het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houten waren er maandagochtend 26 kinderen. GO! basisschool Hofkouter tenslotte telt dertig kinderen in de schoolopvang", laat schepen Tim De Knyf weten.