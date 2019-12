Oprichting kermiscomité in Bavegem: Doe je mee? Frank Eeckhout

11 december 2019

12u09 2 Sint-Lievens-Houtem Om de organisatie van het jaarlijks kermisgebeuren in Bavegem te verzekeren, werd beslist om een kermiscomité op te richten.

Al enkele jaren slaan de Bavegemse verenigingen de handen in elkaar om de kermis in Bavegem nieuw leven in te blazen. De kermis is een ideaal moment om de sociale contacten onder de inwoners te versterken, een gelegenheid voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Toch is de belangstelling voor de kermis jaar na jaar tanend. Vooral onder impuls van Basisschool Klim-Op en de vzw Parochiale werken organiseerden de Bavegemse verenigingen de voorbije jaren met succes een aantal kermisactiviteiten, waaronder straattoneel, het bakken van de Bavegemse Schijters, een tentoonstelling van Heemkunde Houtem, een kermiskaarting en dit jaar de succesvolle Family Fun Milk Run. “Om de organisatie in de toekomst nog vlotter te laten verlopen, werd beslist om een vzw Kermiscomité op te richten, gedragen door iedereen die de kermis een warm hart toedraagt. Op donderdag 12 december om 19.30 uur is er een oprichtingsvergadering in De Garage. Iedereen die in de toekomst wil meewerken aan het welslagen van de Bavegemse kermis is hartelijk welkom", laat Jo Dedeurwaerder weten.