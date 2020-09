Opnieuw prijs: verkeerseiland voor tweede week op rij kapot gereden Frank Eeckhout

05 september 2020

19u54 3 Sint-Lievens-Houtem Het verkeerseilandje in de Vlierstraat in Vlierzele is nog maar pas hersteld of het is alweer aan diggelen gereden. Opnieuw pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf.

Na overleg met de verkeersdienst van de politie, heeft de technische dienst van Sint-Lievens-Houtem verschillende verkeerseilandjes geplaatst verspreid over de gemeente. Via deze ingrepen wil de gemeente tegemoet komen aan suggesties en meldingen via het Meldpunt en de voorbije mobiliteitstafels. Maar praktisch zijn de verkeerseilandjes niet want dat in de Vlierstraat is al voor een tweede keer aan diggelen gereden. Ook het verkeerseilandje in Zonnegem werd eerder deze week al aangereden.