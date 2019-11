Opnieuw hoedenactie bij Heemkunde Houtem in thematent op winterjaarmarkt Frank Eeckhout

07 november 2019

15u48 0 Sint-Lievens-Houtem Op Houtem Jaarmarkt is Heemkunde Houtem intussen een vaste waarde geworden. “Je vindt onze stand op 11 en 12 november onder de verdiepingstrappen”, laat Ignace Van der Kelen weten.

Heemkunde Houtem is er aanwezig met een gebruikelijke fototentoonstelling, de Viersprong jaarmarktkiosk en de voorstelling en verkoop van hun tijdschriften en boeken. “Dit jaar stellen we het thema ‘Circus’ centraal. Bezoekers kunnen oude filmfragmenten bekijken van circus Jhony. We hebben die fragmenten speciaal voor deze gelegenheid aangekocht bij de VRT. En wie onze stand bezoekt met een hoed op het hoofd, maakt kans op een mooie prijs. Met deze actie willen we de hoedendracht op de winterjaarmarkt promoten”, zegt Van der Kelen.