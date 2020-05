Opening eerste Oost-Vlaams mobipunt op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

30 mei 2020

10u04 0 Sint-Lievens-Houtem Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)opende op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem het eerste van 19 mobipunten binnen het project ‘netwerk mobipunten’.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar duurzame mobiliteit, diensten, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. “Een knooppunt waar je vlot kunt overstappen tussen fiets, bus, trein, auto of deelauto. In Sint-Lievens-Houtem bestaat het mobipunt uit twee deelauto’s aan de bushalte en een digitale mobipuntzuil met info over de deelauto’s maar ook over de lokale fietsroutes, info over het aanbod van De Lijn en de NMBS. In een tweede fase van het project komen er nog extra fietsenstallingen en een pakketautomaat voor het centraliseren van de e-commerce", legt de Houtemse schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH) uit.

Het project ‘netwerk mobipunten’ kadert binnen een reeks van 19 mobipunten, in 19 Oost-Vlaamse gemeenten. De provincie Oost-Vlaanderen levert hier pionierswerk dat in de komende jaren op grote schaal zal worden uitgerold in Vlaanderen. Het project voorziet in een procesbegeleiding en een budget van 23.000 euro waarvan 75% wordt gefinancierd door Vlaanderen. “Via concrete maatregelen aangepast aan de lokale context werken we stap voor stap aan een betere mobiliteit: het verbeteren van fietsenstallingen en plaatsen van deelfietsen en deelauto’s zodat elke inwoner in Oost-Vlaanderen zich duurzaam kan verplaatsen vult gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit aan.