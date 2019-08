Opendeurdagen bij Brandweerzone Vlaamse Ardennen post Sint-Lievens-Houtem Frank Eeckhout

06 augustus 2019

14u48 6 Sint-Lievens-Houtem Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) zet op zondag 15 september van 10 tot 18 uur de deuren open bij brandweerpost Sint-Lievens-Houtem.

Tijdens de opendeurdag worden de bezoekers getrakteerd op verschillende demo’s, brandbestrijding, hoe omgaan met warmtebeeldcamera, ontzetting bij verkeersongevallen en diverse parcours voor kinderen en volwassenen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor preventie, want jaarlijks komen nog te veel mensen om bij branden. Daarom zet brandweerpost Sint-Lievens-Houtem resoluut in op brandveilig wonen met een infostand rond brandpreventie. Daarnaast kunnen bezoekers uiteraard kennis maken met het ‘brandweer-zijn’. De brandweerzone is immers volop op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “Onze opendeurdagen zijn een absolute opportuniteit voor de burger en de brandweer om met elkaar in contact te komen. Bezoekers zien er hoe de brandweer te werk gaat en over welke middelen we hiervoor beschikken. Een goede communicatie tussen burger en brandweer is essentieel voor een goed presterende hulpverlening”, zegt zonecommandant Peter De Vijlder.

Een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten is terug te vinden op www.bvlar.be of op de Facebookpagina Brandweerzone Vlaamse Ardennen.