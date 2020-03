Opendeurdag voor toekomstige kleuters in Klim-Op Bavegem Frank Eeckhout

05 maart 2020

18u08 0 Sint-Lievens-Houtem Klim-Op Bavegem zet op zondag 22 maart van 10.30 tot 12 uur de kleuterklassen open. Alle peuters die volgend schooljaar kunnen instappen worden uitgenodigd om kennis te maken met de school.

De kleuterjuffen verwelkomen kandidaat-nieuwe peuters en hun ouders in de klas. Zo ontdekken ouders en peuters hoe het eraan toe gaat in het klasje van de jongste kleuters. De aanwezige ouders kunnen ook kennismaken met de overige klassen van de school tijdens een de opendeurdag. De school zorgt voor een aperitiefje. Tijdens de opendeurdag kunnen kleuters al worden ingeschreven voor elke instapdag van het schooljaar 2020-2021. “Voor ons is het belangrijk dat de kinderen tijdig zijn ingeschreven,” zegt directeur Jo Dedeurwaerder. “Zo kunnen we zeker ‘een stoeltje’ voor iedereen voorzien. Als we tijdig zicht hebben op het aantal ingeschreven kinderen, kunnen we beter organiseren en op die manier kan de school het zo comfortabel mogelijk maken voor zowel kinderen als leerkrachten. We willen immers overvolle klassen vermijden. Inschrijven kan al één jaar vooraf.” Om in te schrijven of op een ander moment een bezoek te brengen aan de school kan je contact opnemen met de school op het nummer 09/362.98.03 of met directeur Jo Dedeurwaerder op het nummer 0477/41.87.54.