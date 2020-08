Open Vld wil Hubert Verhoeyen postuum rol van Heilige Livinus toekennen Frank Eeckhout

28 augustus 2020

11u53 2 Sint-Lievens-Houtem Open Vld wil voormalig partijgenoot en oud-schepen Hubert Verhoeyen postuum de rol toekennen van de Heilige Livinus. “Het is altijd zijn droom geweest om in de rol van de Heilige Livinus te kruipen bij de opening van de Winterjaarmarkt”, zegt voorzitter Jeroen Prové.

Hubert Verhoeyen overleed op 16 augustus in zijn slaap na een hartstilstand. De 73-jarige Bavegemnaar kleurde 35 jaar de Houtemse politiek. Van 5 januari 1995 tot 2 januari 2007 was hij schepen van Financiën en Winterjaarmarkt. Hij stond mee aan de wieg van de modernisering van Houtem Jaarmarkt. In 2008 kreeg Hubert de titel van ere-schepen. “Sinds de evocatie over het leven van de Heilige Livinus het jaarmarktgebeuren opent, droomde Hubert ervan om in de rol van de Heilige Livinus te kruipen. Als grondlegger van de hedendaagse jaarmarkt, komt die eer hem eigenlijk toe. De gemeente koos echter elk jaar al voor een andere bekende inwoner. Daarom zou het goed zijn om Hubert die rol postuum alsnog toe te kennen. Aangezien de winterjaarmarkt dit jaar is afgelast, en de gemeente op zoek gaat naar kleinschalige activiteiten ter vervanging van het massagebeuren, zou een kleine plechtigheid op 10 november, de ideale activiteit zijn om de winterjaarmarkt te starten", meent Jeroen Prové.