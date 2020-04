Open Vld vraagt extra gemeentelijke bijdrage voor jeugdwerking sportclubs Frank Eeckhout

21 april 2020

10u08 0 Sint-Lievens-Houtem Oppositiepartij Open Vld gaat op de gemeenteraad vragen om de Houtemse sportclubs een extra financiële bijdrage te geven voor hun jeugdwerking.

Na de coronacrisis wil Open Vld jongeren terug aan het sporten krijgen. “We willen dat dat door de financiële gezondheid van de sportclubs te verzekeren. Heel wat clubs verliezen immers inkomsten door de coronacrisis. Ook gezinnen voelen de financiële impact van de crisis. Als sportclubs nu ook nog eens gaan beslissen om hun inkomstenverlies te recupereren door hogere lidgelden te vragen, bestaat de kans dat heel wat jongeren afhaken. Daarom stellen we voor om sportclubs die aantreden in competitieverband een extra subsidie te geven van 30 euro per minderjarig lid. De voorwaarde moet wel zijn dat de sportclub het lidgeld niet verhoogt. Voor de gemeente betekent dit een éénmalige meerkost van 12.500 euro", becijfert Jeroen Prové.