Open Vld neemt afscheid van voormalig boegbeeld Hubert Verhoeyen: “Als penningmeester wist hij jarenlang de koers binnen de partij te bepalen” Frank Eeckhout

17 augustus 2020

14u31 0 Sint-Lievens-Houtem Open Vld Sint-Lievens-Houtem vernam zondag met verbijstering het nieuws over de plotse dood van voormalig boegbeeld Hubert Verhoeyen. ““Als penningmeester wist hij jarenlang de koers binnen de partij te bepalen", zegt voorzitter Jeroen Prové.

35 jaar kleurde Bavegemnaar Hubert Verhoeyen (73) de Houtemse politiek. Zowel met voor als tegenstanders geen hij geen discussie uit de weg. Steeds overtuigd van zijn grote gelijk maar altijd met respect voor zijn tegenstanders. Vaak werden die discussies achteraf met een glas bier beklonken aan de toog van één of ander Houtems café. Toen hij in 2012, na een discussie over over het lijsttrekkersschap voor de gemeenteraadsverkiezingen de politiek de rug toekeerde, zorgde dat voor een grote aderlating bij de Houtemse liberalen. Hubert is dan ook een figuur om nooit te vergeten.

“Vanuit de Liberale Mutualiteit vond hij een probleem groot of klein altijd de moeite waard om te bekijken. Maar vooral zijn verdiensten voor de sportwereld en de Houtemse jaarmarkt blijven ons bij. Naast zijn legendarische speeches op de toenmalige academische zittingen was hij de grondlegger van het bezoek aan de Europese regio’s in de aanloop naar Houtem jaarmarkt. Op zijn eigen wijze wist hij politici, toeristische diensten en producenten uit diverse Europese regio’s te overtuigen om naar Houtem te komen", herinnert Jeroen Prové zich.