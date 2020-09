Ook light versie van winterjaarmarkt gaat op de schop: “Wat een idee om alsnog een massa volk op de been te willen brengen” Frank Eeckhout

30 september 2020

17u41 4 Sint-Lievens-Houtem Na de gewone winterjaarmarkt gaat nu ook de light versie ervan op de schop. Na overleg met horeca en verenigingen komt het gemeentebestuur immers terug op haar plannen. “Wat een idee om alsnog een massa volk op de been te willen brengen”, klinken de cafébazen afkerig.

Door de coronacrisis viel het doek over de jaarlijkse winterjaarmarkt enkele weken geleden al. Het driedaags evenement lokt elk jaar zo’n 30.000 bezoekers en dat is in tijden van corona niet aangewezen en zelfs verboden. Daarom dacht de gemeente na over een kleinschalig initiatief. Dat werd onlangs voorgesteld aan de lokale horeca en de verenigingen die een gelegenheidscafé uitbaten tijdens de winterjaarmarkt. Het was de bedoeling om activiteiten te organiseren op drie verschillende locaties. “Er was sprake van kermisattracties, een wandeling, een circus, een stand met landbouwvoertuigen en wat vee. Dat is het volk uitnodigen om in groten getale buiten te komen terwijl massabijeenkomsten nog steeds verboden zijn. Wij moeten ons houden aan de vele voorschriften en met de verwachte volkstoeloop zou dat niet lukken. Dat de gemeente nu plots wel wilde opdraaien voor de kosten van de security in de horecazaken, in tegenstelling tot andere jaren, doet ons vermoeden dat vooral zij voorstander waren van een feestje", klinkt het scherp. Eén cafébaas vroeg zich op het overleg zelfs luidop af of Lieven Latoir enkel nog burgemeester was en geen huisarts meer. De gemeente besliste deze week dan maar om alle activiteiten af te gelasten.