Onkruid brandden in extreme hitte: “Gelukkig kunnen we eens verpozen in de schaduw” Frank Eeckhout

24 juni 2019

14u49 0 Sint-Lievens-Houtem Arbeiders van de gemeente Sint-Lievens-Houtem waren maandag druk in de weer met het wegbranden van onkruid. “Gelukkig kunnen we eens verpozen in de schaduw", zeggen Fabrice, Jo en Steven.

De temperaturen halen vlotjes de 30 graden en aan de kerk van Zonnegem treffen we gemeentearbeiders Fabrice, Jo en Steve aan. Achter hen sleuren ze een gasbrander mee om onkruid weg te branden. “We zijn deze ochtend al om 6 uur gestart waardoor we straks twee uur vroeger thuis zijn. Normaal beginnen we pas om 8 uur, maar door de extreme hitte mogen we vroeger beginnen”, zeggen de drie werkmannen. Alsof het nog niet heet genoeg is, zorgt de vlam van de gasbrander voor nog meer warmte. “Veel drinken en af en toe eens uitblazen in de schaduw, zo houden we het vol.” De gemeente voorziet deze week extra water en zonnecrème.

